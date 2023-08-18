Общество 18 августа 2023, 11:32 Пятнадцать малоэтажных домов построят до конца года в Новой Москве Жидкин: почти 40 тысяч «квадратов» малоэтажного жилья появится в Новой Москве в 2023 году https://stroi.mos.ru/

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В текущем году в Новой Москве построят 39,4 тысячи квадратных метров малоэтажного жилья — это 15 новых домов без учета ИЖС. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Среди преимуществ новых домов — благоприятная экологическая обстановка из-за удаленности от центра города, более низкая стоимость строительства и быстрые сроки возведения.

На присоединенных к столице территориях мы предлагаем потенциальным жителям весь спектр жилой недвижимости, существующей на рынке: квартиры в многоэтажных комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажки. При этом мы стараемся соблюдать разумный баланс в развитии всех составляющих Владимир Жидкин Руководитель департамента развития новых территорий столицы

Так, в ЖК «Борисоглебское» в деревне Зверево поселения Новофедоровское строительная компания введет в эксплуатацию пять новых корпусов. Всего здесь построят 219 жилых домов, а также супермаркеты, велодорожки, парковки. Половина домов уже готова, а один новый корпус площадью 1,5 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию в первом квартале года.

Также в 2023 году будут готовы для заселения четыре новых корпуса в жилом комплексе «Лесная сказка» в Троицке и шесть домов в составе ЖК «Ново-Никольское» в поселении Первомайское.

Малоэтажные здания в основном будут строить по монолитно-каркасной технологии. Придомовые территории благоустроят и оборудуют детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

За первое полугодие текущего года в Новой Москве ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. К концу 2023 года здесь появится не менее 1,8 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.

Ранее стало известно о том, что строительство новой офисной башни в виде метеорита у Москва-Сити начнут в 2025 году.