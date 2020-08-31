Россиян не пустили в оплаченный пятизвездочный отель в Турции

По словам россиянки, они с мужем купили путевку у одного из крупнейших российских туроператоров — за размещение в пятизвездочной гостинице в Кемере они отдали свыше 130 тысяч рублей. Но по приезду супругов ждал неприятный сюрприз — их бронь в отеле не числилась.

Туристам предложили альтернативу — отель, который находится рядом с Кемером. По словам Артюх, он хоть и пятизвездочный, но не тянет даже на «тройку».

«В конечном счете они нас с охраной в пять часов вечера выгнали», — рассказала россиянка.

В конечном счете супруги все же смогли заселиться в другую гостиницу, но произошло это только спустя три дня. Россияне уверены, что столкнулись с мошеннической схемой, по которой туристам продают один отель, а заселяют в более дешевый, забирая разницу себе.

Замдиректора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов рассказал, что подобные ситуации, как правило, происходят ввиду невнимательности самих отдыхающих. По его словам, единственный способ не попасть в такую ситуацию — это заранее изучить условия договора.

Сейчас семья уже вернулась домой, но представители турагентства с ними все еще даже не связывались, никакой компенсации россияне пока тоже не получили. По факту произошедшего Артюх намерена обратиться в суд.