Пятилитровка, выброшенная с 15 этажа, угодила в голову четверокласснику из Барнаула

В Барнауле дети решили поупражняться в швырянии бутылок с балкона, что едва не привело к трагедии. Ребята выбросили с высоты 15 этажа пятилитровую канистру с водой, она угодила в голову проходившему мимо ребенку.

Все произошло на улице Вертолетная, дом 3. Дети разыгрались и забыли о безопасности, выбросив пятилитровку вниз, прямо на дорогу. По ней в этот момент проходил четвероклассник.

Разогнавшаяся до огромной скорости пятилитровка угодила ребенку по голове. Пострадавшего оперативно госпитализировали на скорой помощи. Врачи в больнице диагностировали у него перелом шеи. А «шутникам» придется отвечать перед полицией — правоохранители уже проводят проверку.