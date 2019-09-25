Пятилетнюю программу по ремонту подъездов завершат в Реутове за 4 года

Годовой план ремонта подъездов в Реутове выполнили на 88,32 процента: из 276 подъездов, включенных в план ремонта этого года, осталось отремонтировать 32, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

«До декабря на год раньше планового срока мы полностью завершим пятилетнюю губернаторскую программу „Мой Подъезд“ по ремонту мест общественного пользования в жилых домах Реутова. Всего в городе будет отремонтирован 1241 подъезд в 375 жилых домах. В этом году нам предстоит закончить ремонт в 276 подъездах, при этом 244 из них уже готовы, работы еще в 32 близятся к завершению», — сказал Станислав Каторов.

Он заметил, что после завершения четырехлетнего цикла ремонт начнется в тех подъездах жилых домов, которые обновлялись 4-5 лет назад.

Программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджетов, управляющих компаний и собственников жилья. В случае согласия на участие, собственники доплачивают не больше 5% от полной стоимости ремонта.

Источник фото: Алексей Оводов

В рамках проекта производится замена старых подъездных окон на современные пластиковые, портящие внешний вид подъезда кабели и провода убираются в специальные короба, на этажах устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы. Стены штукатурят и окрашивают в цвета, которые традиционно выбирают сами жильцы. При этом в Реутове было несколько случаев, когда в определенный цвет по желанию собственников квартир были окрашены даже отдельные лестничные площадки.

В ходе ремонта также производится обязательная замена плитки на первом этаже, полной реконструкции подвергаются входные группы. Силами управляющих компаний в подъездах заменяют почтовые ящики, устанавливают пандусы, козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками, меняют входные и тамбурные двери, дверные доводчики, клапаны мусоропровода и так далее. Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке согласуются с жильцами.