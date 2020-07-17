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    17 июля 2020, 12:11

    Пятилетний мальчик пропал в Башкирии три дня назад

    Алена Макаренко

    Пятилетний мальчик пропал в Республике Башкортостан три дня назад во время отдыха с родителями на берегу реки. Он мог утонуть или сбежать в лес. Об этом сообщило агентство «Башинформ».

    Ребенок вместе с родителями, братьями и сестрами приехал отдыхать на пляж у деревни Черниговка в Давлекановском районе 15 июля. Спустя время родители потеряли ребенка, на берегу реки Дема осталась только его обувь.

    В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии узнали о пропаже на водоеме маленького мальчика от очевидца.

    На место происшествия приехали спасатели и волонтеры. Они осмотрели реку, но никаких следов не увидели. К поискам ребенка присоединились местные жители, но они тоже пока что ничего не обнаружили.

    По данным МЧС, за три дня водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда ведомства обыскали более 500 метров. Реку обследуют с лодки вниз по течению 17 июля.

    Спасатели также рассматривают версию о том, что ребенок мог незаметно от родителей уйти в лес.

    По словам исполняющего обязанности главы Чишминского района Башкирии Ришата Мансурова, мать пропавшего ребенка распивала алкоголь.

    Место, где отдыхала семья, не оборудовано для купания.