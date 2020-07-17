Пятилетний мальчик пропал в Башкирии три дня назад
Ребенок вместе с родителями, братьями и сестрами приехал отдыхать на пляж у деревни Черниговка в Давлекановском районе 15 июля. Спустя время родители потеряли ребенка, на берегу реки Дема осталась только его обувь.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии узнали о пропаже на водоеме маленького мальчика от очевидца.
На место происшествия приехали спасатели и волонтеры. Они осмотрели реку, но никаких следов не увидели. К поискам ребенка присоединились местные жители, но они тоже пока что ничего не обнаружили.
По данным МЧС, за три дня водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда ведомства обыскали более 500 метров. Реку обследуют с лодки вниз по течению 17 июля.
Спасатели также рассматривают версию о том, что ребенок мог незаметно от родителей уйти в лес.
По словам исполняющего обязанности главы Чишминского района Башкирии Ришата Мансурова, мать пропавшего ребенка распивала алкоголь.
Место, где отдыхала семья, не оборудовано для купания.