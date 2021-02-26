Пятилетнему шахматисту не дали юниорский разряд из-за возраста

Пятилетний шахматист Дима Крымский сдал норматив на третий юношеский разряд. Однако мальчик так и не получил подтверждающий документ — организаторы сказали, что не могут дать его из-за возраста.

Об этом сообщил «АиФ Томск». Мальчик сдал норматив на третий юношеский спортивный разряд в первенстве Томской области по шахматам среди мальчиков и девочек младше девяти лет. Дима учится у известного титулованного томского гроссмейстера Андрея Белозерова.

Однако мальчику не дали документ, который подтверждает его заслугу — организаторы сказали, что он слишком мал. Дима уже записал обращение министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину — он попросил его повлиять на ситуацию и помочь получить заслуженный разряд.

Мальчик также отметил, что считает несправедливым решение организаторов — вместо разряда он получил только грамоту за участие.