Пятиклассника из Екатеринбурга в конкурсном костюме Красной Шапочки затравили в соцсетях

Пятиклассник из Екатеринбурга, имя которого не разглашается, стал объектом насмешек и угроз после того, как нарядился на конкурс костюмов Красной Шапочкой. Мероприятие проходило в его гимназии, сообщает местное онлайн-издание e1.ru.

Мальчик надел колготки, туфли на каблуке и юбку, как у героини из известной сказки, и занял на конкурсе первое место. Фотографии всех костюмов выложили в соцсетях.

Вскоре на школьника обрушился настоящий шквал хейта: пользователи усмотрели в его образе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В комментариях к снимкам многие грозили пожаловаться на организаторов конкурса в прокуратуру и Следственный комитет.

Директор учебного заведения рассказала: подобное мероприятия среди учеников они проводят каждый год. Дети и раньше могли переодеться в любого персонажа, даже если он другого пола. Но еще ни разу это не вызывало столь негативной реакции.

«Всю жизнь так было, что люди переодевались в разные костюмы. Я не знаю, что началось. Какие-то есть комментарии в социальных сетях, я их игнорирую. У нас конец четверти, и нам просто не до этого сейчас», — пожаловалась глава гимназии.

Она отметила, что никаких официальных запросов от следственных органов в гимназию пока не поступало. А родителям пострадавшего ребенка директор посоветовала подать жалобу на блогера, который выложил фотографии с ним в интернет.