Пятикилограммовая малышка родилась в Кемерово

По данным информагентства, точный вес малышки составляет 5,260 килограмма, а рост достигает 60 сантиметров. Родители решили назвать ребенка Александрой. Они были уверены, что девочка будет крупной, но не думали, что до такой степени.

«Вот такое счастье большое родилось. Хотя наша вторая дочка тоже была немаленькой — четыре килограмма 430 граммов», — призналась мать Александры.