Пятерых мужчин осудили за разбой в Петербурге

По данным издания, мужчины занимались разбойными нападениями на протяжении нескольких лет. Они воровали из вагончиков-бытовок строительные инструменты и вещи, которые принадлежали охранникам. Нанесенный ими ущерб оценили в один миллион рублей. Следующие три года осужденные проведут в колонии строгого режима.