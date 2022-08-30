Пятерых мужчин осудили за распространение наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстали пятеро мужчин, которых обвинили в распространении запрещенных веществ. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Следствие установило, что обвиняемые распространяли наркотики через тайники с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Они получили от 14 до 17 лет лишения свободы. Также суд обязал их выплатить штрафы, общая сумма которых превысила два с половиной миллиона рублей.