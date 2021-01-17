Ранее сайт Anadolu сообщил о спасении трех человек из состава экипажа российского сухогруза, теперь число увеличилось до пяти. Пока, по данным СМИ, известно о двух погибших. Однако в посольстве России в Анкаре сообщили, что по предварительным данным, обошлось без погибших. Пока неизвестной остается судьба восьми моряков.

ЧП произошло 17 января у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По словам главы региона Синана Гюнера, 15 членов экипажа Arvin пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Губернатор региона сообщил, что власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам. Причины крушения сухогруза неизвестны, их будут выяснять специалисты.

В конце декабря судно «Онега» с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море недалеко от Новой Земли. Выжили только два человека. Другие моряки считаются пропавшими без вести.