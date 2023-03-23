23 марта 2023, 15:00
Пятерых человек осудят по обвинению в попытке ограбления в Новосибирске
В Новосибирске скамья подсудимых ожидает пятерых человек, которых обвинили в попытке ограбления. Об этом сообщил «Царьград».
По версии следствия, обвиняемые в районе вокзала «Новосибирск — Восточный» напали на представителя некой компании, у которого при себе было два миллиона рублей. Мужчина оказал им сопротивление, и злоумышленники остались ни с чем.
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Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.
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