Пятерых человек осудят по обвинению в организации подпольного игорного бизнеса в Севастополе

В Севастополе перед судом предстанут пять человек, которых обвинили в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Азартные игры проводились с ноября 2018 года по май 2021 года в арендованных нежилых помещениях. Общая сумма полученного дохода составила около 63 миллионов рублей. Среди изъятого оборудования оказались 57 мониторов, 74 системных блока, контрольно-кассовая техника и мобильники. Нахимовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемых.