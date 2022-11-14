Общество 14 ноября 2022, 17:33 «Пятерочка» завоевала награду всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел»

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Торговая сеть «Пятерочка» получила награду VIII Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Жюри высоко оценило проект «Центры местного сообщества» — часть программы «Заботы о сообществе». На базе магазинов «Пятерочка» организуются социальные и творческие инициативы местных жителей, что также способствует созданию атмосферы добрососедства и взаимопомощи.

Торговая сеть победила в номинации «Комплексный проект». Награждение состоялась во время XI Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

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«Пятерочка» — одна из самых известных торговых сетей в России, наши магазины есть практически в каждом городском дворе. И мы решили, что можем стать для наших гостей чем-то большим, чем просто место ежедневных покупок — точкой притяжения, местом для общения соседей», — пояснила владелец проекта-победителя Анна Гусейнова.

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По ее словам, в нем уже участвуют 355 магазинов в более чем 50 населенных пунктах России. Торговая сеть планирует масштабировать проект в дальнейшем.

Конкурс «Чемпионы добрых дел» проводится с 2015 года. В этом году жюри выбрало самые интересные и эффективные решения в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, а также проекты взаимодействия с местными сообществами, которые внесли вклад в развитие корпоративного волонтерства. Отбор проходил среди 130 проектов в 14 номинациях. В числе лауреатов премии такие крупные компании, как Сбер, Русал, Газпромнефть.