«Пятерочка» запустила акцию для подготовки детей к учебному году

Торговая сеть «Пятерочка» запустила федеральную рекламную акцию, чтобы помочь родителям подготовить школьников к новому учебному году. Совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» разработали специальные видеоуроки. Ролики помогут детям освоить правила безопасности.

Акция «Суперсила учиться на пятерочку» поможет родителям облегчить подготовку к детей школе и одновременно поддержать их. Взрослые смогут узнать, как проще собрать учеников на занятия и защитить их от опасностей города.

Специалисты торговой сети и поисково-спасательного отряда создали серию видеоуроков по правилам поведения в городе «Островок безопасности». В сентябре миллионы детей начинают ходить в школу не только в сопровождении взрослых, но и самостоятельно.

В уроках для школьников и родителей собрали простые советы, как не заблудиться в большом городе, что делать, если ребенок случайно проехал свою остановку на общественном транспорте и оказался в незнакомом месте. Кроме того, из роликов дети смогут узнать, как правильно вести себя с незнакомцами и чувствовать себя увереннее в непростых ситуациях. Все правила в видеоуроках рассказывает мальчик Алеша. Его родители в качестве волонтеров помогают искать потерявшихся людей.

Кроме того, в рамках акции для родителей запустили отдельную рубрику «Учимся на пятерочку» на ресурсе letidor.ru. Там будет публиковаться серия проектов с рекомендациями экспертов по подготовке к новому учебному году, адаптации в школе и развитию социальных навыков у первоклассников. Информацию будут предоставлять в такой форме, чтобы ее было легко и интересно изучать всей семьей.

Акция пройдет и в самих магазинах «Пятерочка». До 7 сентября на выделенный ассортимент будут действовать специальные цены. Купить можно будет печенье Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соки GlobalVillage, шоколад и многое другое. Все эти товары можно будет найти на специально оформленной стойке.