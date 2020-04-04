«Пятерочка» выручает в самоизоляции доставкой продуктов домой

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране торговая сеть «Пятерочка» объявила об ускоренном развитии сервиса доставки продуктов. Услуга уже охватывает большинство районов Москвы.

Сейчас сервис доступен на юге, юго-западе и юго-востоке столицы, частично на севере и западе, а также части районов за МКАД — Солнцево, Рассказовка, Бутово и Митино. К концу апреля заказать доставку продуктов из «Пятерочки» смогут жители по всему городу.

Услугой можно воспользоваться через мобильное приложение «Доставка. Пятерочка», которое скачивается в AppStore и Google Play. Что важно — цены на все товары торговой сети для онлайн-покупателей останутся неизменными, также на них действуют все федеральные и региональные акции, проходящие сейчас в магазинах, и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы собираются в магазине «Пятерочка» и доставляются курьерами до двери. Произвести оплату можно только банковской картой в приложении.

Несмотря на то, что сервис совсем недавно был запущен, доставка всех заказов осуществляется день в день профессиональными партнерскими курьерскими службами. А в связи с активным развитием услуги и ее востребованностью «Пятерочка» объявила о срочном найме сборщиков заказов в свои магазины. Соискателям компания обеспечит официальное трудоустройство и социальный пакет.

Важно обратить внимание и на то, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений и реализует ряд комплексных профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Продукция поступает на распределительные центры надёжно упакованной и проходит тщательный контроль при приёмке.

Для водителей, которые развозят товар по магазинам, введены новые правила работы, они позволяют минимизировать их взаимодействие с другими сотрудниками. А среди курьеров доставки уже налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены дезинфицирующими салфетками.