«Пятерочка» выделила утреннее время для обслуживания пожилых людей

«Пятерочка» выделила утренние часы работы магазинов для посещения пожилыми людьми. В торговой сети уточнили, что приоритетное время будет действовать по понедельникам и четвергам с момента открытия магазина до 10:00.

«Уделяя особое внимание заботе о здоровье и безопасности старшего поколения, торговая сеть рекомендует остальным категориям граждан в эти дни и часы, по возможности, минимизировать посещение магазинов. Таким образом, пожилые люди смогут приобрести товары первой необходимости в условиях, где риски для их здоровья будут значительно снижены», — рассказали «360» в пресс-службе торговой сети.

Это нужно, чтобы обезопасить пожилых людей в условиях распространения коронавируса. Эта мера способствует и исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина, который призвал жителей столицы старше 65 лет во время карантина не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.

«Пятерочка» разместила объявления об акции в магазинах сети, а также проинформировала клиентов через рассылки и соцсети.