«Пятерочка» увеличила продажи готовой еды на 60% за год

Торговая сеть «Пятерочка» в 2021 году увеличила продажи упакованных готовых блюд на 60%. За год на полках магазинов сети появилось более 100 новых готовой еды собственных торговых марок.

Торговая сеть «Пятерочка» в 2021 году увеличила продажи упакованных готовых блюд на 60%. За год на полках магазинов сети появилось более 100 кулинарных новинок от собственных торговых марок.

В ассортименте «Пятерочки» представлены завтраки, обеды, ужины, закуски к столу, свежие напитки и заготовки из теста для домашнего приготовления.

Наиболее популярными у покупателей готовыми блюдами в 2021 году стали шаурма (ее доля в общем обороте достигла 1,7%), салат «Оливье» 1,6%) и плов с курицей (1,3%) — продукция бренда «Рестория Шеф». Гости за год купили более тысячи тонн оливье, 708 тонн сельди под шубой, 559 тонн плова и 552 тонны блинов.

Самые высокие оценки покупатели поставили салату «Сельдь под шубой» от «Рестории Шеф» (4,98 балла), блюду «Комплексный обед» (4,95), рисовой каше «Рестории Шеф» (4,93) и рулетикам из ветчины с сыром того же бренда (4,92).

Большинство готовых блюд «Пятерочка» разрабатывает совместно с собственной Фабрикой-Кухней Х5 Group. В 2021 году команда шеф-поваров создала более 40 новых «Золотых рецептур», которые теперь прорабатываются с поставщиками по всей России. Сеть не только разрабатывает новинки, но и контролирует качество готовой еды на протяжении всего процесса от конвейера до полки благодаря собственному высокотехнологичному производству и логистике.

Несколько товарных позиций в прошлом году завоевали медали конкурса «Гарантия качества». Награды удостоились рисовая каша на молоке, курица с рисом и овощами по-тайски, лапша вок с курицей, салат «Чука с ореховым соусом» от Fish House.

Благодаря успешным рекламным кампаниям, например «Вкусное комбо» с Ольгой Бузовой, сеть нарастила продажи собственных сэндвичей более чем на 20%, а знание о «Пятерочке» как о магазине с хорошим ассортиментом готовой еды увеличилось на 2%.

К Новому году «Пятерочка» создала специальную линейку больших традиционных салатов собственных торговых марок порциями в 500 грамм в упаковке с праздничным дизайном: «Сельдь под шубой», «Крабовый» и «Оливье». За новогодний период продано более 100 тысяч упаковок таких салатов.

Компания планирует дальнейшее развитие категории готовой еды по рецептурам Фабрики-Кухни Х5 в регионах и нового бренда современной готовой еды «Пятерочка Кафе».

Сеть «Пятерочка» входит в продуктовую розничную компанию X5 Group. По данным на 31 декабря 2021 года, магазины торговой сети работают в 67 регионах России. Всего в стране действует более 17 900 магазинов.