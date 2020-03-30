«Пятерочка» трудоустроит потерявших работу из-за коронавируса россиян

Несмотря на меры, принятые для поддержки россиян, некоторые все же могут потерять работу из-за коронавируса. Поэтому «Пятерочка» предложила работу тем, кто ее лишился.

«Пятерочка» готова принимать на временную работу, а также проводить необходимое обучение и подготовку сотрудников. На сегодняшний день торговая сеть входит в топ наиболее надежных работодателей.

Меры, принятые по борьбе с эпидемией, не коснулись продовольственной отрасли. Поэтому сейчас для «Пятерочки» остаются востребованными специалисты самых разных направлений во всех регионах присутствия торговой сети. Открыт дополнительный набор сотрудников на позиции: администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштаблера и другие. Ознакомиться с полным списком доступных вакансий и заполнить анкету для трудоустройства может любой желающий.

По словам директора по персоналу Ларисы Бодягиной, «Пятерочка» обеспечивает россиян продуктами питания и товарами первой необходимости в шаговой доступности от дома, что сейчас крайне важно. Поэтому все сотрудники торговой сети будут обеспечены работой.

«Мы понимаем, что многие отрасли переживают сейчас трудные времена, и люди временно остаются без работы. Мы готовы их поддержать и трудоустроить», — добавляет Бодягина

Для всех сотрудников «Пятерочки» действует прозрачная система карьерного роста, существует понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков, корпоративные скидки, возможна компенсация детского отдыха в загородных лагерях, детские подарки на новый год и первоклашкам.