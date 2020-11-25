«Пятерочка» разыграет квартиру, автомобили и смартфоны в честь Нового года

Новогодние подарки от «Пятерочки» может получить каждый. Торговая сеть вместе с компанией PepsiCo снова запустила акцию «Исполняем мечты!». Участники розыгрыша могут выиграть квартиру в Москве, машину, смартфон или другие ценные подарки.

Стать участником может каждый гость, зарегистрированный в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, нужно обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении «Пятерочки».

После этого вплоть до 11 января включительно за каждую покупку на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов». Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo под брендами Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda гостю будет начисляться дополнительный «шанс».

Также еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении торговой сети.

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.

«Новый год — один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда взрослые и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд мы проводим акцию „Исполняем мечты!“. Шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.