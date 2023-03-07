Общество 07 марта 2023, 15:49 «Пятерочка» расширит количество продаваемой по фудшерингу продукции ТС «Пятерочка»

Читать 360tv в

Торговая сеть принимает участие в проекте фудшеринга вместе с «Банком еды „Русь“». Совместно компании решили подключить к нему один из дарксторов Москвы. Это поможет расширить количество товаров, которые торговая сеть передает на благотворительность.

Теперь кроме хлебобулочных изделий в список включили товары бакалейной группы, фрукты и овощи, а также непродовольственные — средства личной гигиены. Среди них — гели для душа, средства для бритья и зубные пасты.

Реклама

Менеджер направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко отметила, что развитие соцпроектов для компании является одним из важных направлений.

Реклама

«Мы понимаем, что адресная помощь нуждающимся — это реально работающая механика, которая позволяет „дотянуться“ до тех, кому помощь нужна прямо сейчас. Благодаря совместной инициативе с фондом „Банк еды“ Русь» и АНО «Фудшеринг», мы имеем возможность на регулярной основе оказывать помощь нуждающимся», — добавила она.

X5 Group запустила проект фудшеринга в пилотном режиме в июле 2022 года в нескольких «Пятерочках». Сегодня фудшеринг охватывает уже несколько городов: Москву, Челябинск, Рязань, Екатеринбург и Томск.