«Пятерочка» расширила проект «Центры местных сообществ» на новые города | 360°

Общество 26 октября 2022, 16:32 «Пятерочка» расширила проект «Центры местных сообществ» на новые города Торговая сеть «Пятерочка» / Публичное достояние

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Еще 300 магазинов «Пятерочка» более чем в 50 населенных пунктах России, подключились к проекту «Центры местных сообществ».

Проект «Центры местных сообществ» стартовал в августе 2021 года по инициативе торговой сети «Пятерочка». Участниками мероприятий, которые провели за это время, стали уже свыше 40 тысяч человек.

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На сегодня 355 площадок для реализации инициатив жителей близлежащих домов функционируют в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском и Пермском краях и Самарской и Ростовской областях.

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В магазинах, которые участвуют в проекте, появились доски объявлений, шкафы для обмена, а также выставочные стенды. В пресс-службе торговой сети уточнили, что инициативы реализуют вместе с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Организаторы планируют проводить порядка 200–300 событий каждый месяц.

«„Пятерочка“ делится своим пространством и открывает двери для добрых, объединяющих инициатив. В проект вовлекаются сотрудники магазинов, гости, локальные активисты и НКО, государственные учреждения и бизнес», — пояснила владелец продукта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка» Анна Гусейнова.

По ее словам, главная цель проекта — укрепить местные сообщества, раскрыть их потенциал и помочь создать атмосферу соседской взаимопомощи и поддержки.

Сейчас почти во всех центрах работает буккроссинг, доска объявлений, на которой можно оставить записку, чем вы можете быть полезны соседям. Также каждый может принять участие в различных мероприятиях, которые проводятся в магазине раз в месяц. Узнать о них можно, следя за афишами в магазинах или социальными сетями проекта.

«И, конечно, в магазинах — участниках проекта можно делать добрые дела здесь и сейчас: сдать крышки в переработку рядом с домом, взять друга из приюта, увидев выставку питомцев», — рассказала руководитель проекта от фонда «Добрый город Петербург» Снежана Малясова.

По мнению координатора проекта от фонда «Хорошие истории» Екатерины Мост, роль центров местных сообществ особенно важна, потому что людям нужна поддержка.

«Это помогает гостям, сотрудникам, нам всем чувствовать себя частью общества, концентрироваться на положительном, на людях», — подчеркнула она.

Одним из самых ярких мероприятий в этом году был конкурс детских рисунков к 1 сентября «Моя земля, моя планета», он проходил более чем в 100 магазинах.