«Пятерочка» провела мастер-класс для студентов МГУПП и предложила им вакансии

Студенты Международного технологического колледжа МГУПП приняли участие в мастер-классе по работе в ретейле. Занятие провели руководители по работе с персоналом торговой сети «Пятерочка». Заинтересованным студентам предложили актуальные вакансии.

Перед мастер-классом молодым людям рассказали о преимуществах и перспективах трудоустройства в ретейле. Сотрудники торговой сети рассказали об истории компании и ее развитии, представили возможности карьерного роста, возможность обучения и адаптации при трудоустройстве.

Встреча со студентами по содействию трудоустройству прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и комитетом молодежной политики Москвы.

Представители компании отметили, что готовы оказать помощь в трудоустройстве не только студентам, но и тем, кто оказался в сложной ситуации: сотрудникам организаций, которые остановили свою деятельность.

Помимо этого, Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приему на работу беженцев, чтобы они могли занимать вакантные должности в магазинах «Пятерочка», расположенных в городах временного проживания.

Ранее X5 Group и Центр занятости населения города Москвы договорились о создании рекрутингового центра для трудоустройства москвичей, в том числе потерявших работу в связи с приостановкой деятельности компаний в России. Открытие рекрутингового центра должно сделать подбор кандидатов быстрым и эффективным.