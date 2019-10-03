KitchenAid в «Пятерочках»: роскошь, доступная каждому

Продукция премиального бренда KitchenAid появилась в магазинах торговой сети «Пятерочка». В рамках совместной акции «Печемся о каждом» приобрести ее можно будет со скидкой до 90%

Фирменная посуда и кухонные аксессуары премиум-класса появились по всех магазинах сети «Пятёрочка» в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Совместная акция ритейлера и известного бренда началась 1 октября и завершится 31 декабря.

Для участия в ней необходимо быть держателем активной карты лояльности «Выручай-карта». Одна электронная наклейка начисляется за каждые 300 рублей в чеке. А за покупку товаров партнёров акции гости сети смогут получить дополнительные наклейки.

Собранные наклейки могут дать значительную — до 90% — скидку на продукцию KitchenAid. Приобрести можно будет формы для выпечки и запекания, а также другие кухонные аксессуары премиум-класса.

«Торговая сеть „Пятёрочка“ предоставляет возможность приобрести посуду высочайшего качества от легендарного бренда с внушительной скидкой в рамках акции „Печёмся о каждом“. Наше сотрудничество с KitchenAid делает доступной продукцию этого производителя для всех», — подчеркнула руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Всего по акции «Печемся о каждом», которая завершится 31 декабря, продаются 10 предметов. Неиспользованные наклейки можно будет подарить друзьям и близким через личный кабинет активированной «Выручай-карты».

Свою продукцию KitchenAid разрабатывает вместе с инженерами, технологами и шеф-поварами. Она отличается эргономичным дизайном, технологичностью и надежностью. Металлические, фарфоровые и керамические формы бренда устойчивы к высоким температурам. При готовке тепло в них распределяется равномерно. При этом сохраняются полезные свойства ингредиентов, а блюда получаются сочными и вкусными.

Дополнительно в рамках акции «Пятерочка» разыграет бытовую технику. Среди призов — тостеры, блендеры и холодильники. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо также зайти в личный кабинет в мобильном приложении или на сайте сети и нажать кнопку «участвовать».

Более полная информация о сроках, правилах и содержании акций опубликована на сайте торговой сети.