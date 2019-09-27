Федеральная торговая сеть «Пятерочка» присоединилась к акции «Наш лес. Посади свое дерево», которую проводит администрация Московской области. В минувшие выходные возле одного из магазинов в Ногинске сотрудники торговой сети высадили шесть берез.

Массовая акция «Наш лес. Посади свое дерево» впервые прошла еще в 2013 году. С тех пор она традиционно проводится каждую осень. Участники высаживают деревья в лесах после необходимых санитарных рубок, а также заботятся о сохранении парковых посадок на территории Подмосковья. В этом им помогает команда лесников, общественных инспекторов и волонтеров.

Посадить дерево может любой желающий. Для многих жителей Московской области акция уже стала ежегодной семейной традицией. С каждым годом все больше людей присоединяются к ней. С 2013-го по 2017 год было высажено более 1,48 миллиона молодых деревьев на площади 39 тысяч гектаров.

Главная цель проекта заключается в том, чтобы каждый человек бережно относился к природе. Немаловажную роль для организаторов играет также сплочение жителей региона в борьбе с гибелью лесов.