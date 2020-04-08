«Пятерочка» присоединилась к акции «Мы вместе» по оказанию помощи пенсионерам на самоизоляции в Москве

Торговая сеть «Пятёрочка» присоединилась к всероссийской акции #МыВместе, организаторами которой выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Торговая сеть запустила специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции в Москве. Таким образом сеть создаёт возможности для обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Любой столичный пенсионер может обратиться на специально выделенную бесплатную горячую линию по номеру 8 800 200 96 20 в Москве и оставить за-явку на доставку продуктов и\или лекарств. Полученные через колл-центр за-явки передаются в ситуационный центр «Мосволонтёр», сотрудники которого связываются с пожилым человеком напрямую и уточняют необходимые детали, например, конкретный список продуктов и лекарств. После этого они передают данные о заказе волонтёру, который приобретает в «Пятёрочке» или ближай-шей аптеке необходимые товары по списку, который указан в заявке. Оплатив покупку, волонтёр приносит всё вместе с чеком пожилому человеку домой. Рас-чёт между ними происходит строго на основании чека.

Во всех остальных регионах страны пожилые люди могут обратиться на теле-фон горячей линии #МыВместе 8 800 200 34 11.

Чтобы стать волонтёром нужно зарегистрироваться на сайте проекта мывме-сте2020.рф, нажав на кнопку «Стать волонтёром» и выбрав нужный раздел — помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Далее необходимо пройти ко-роткую процедуру регистрации (либо войти в систему через свой аккаунт в соцсетях VK или FB) и телефонный инструктаж. После этого данные передаются в ресурсный центр «Мосволонтёр», где вся информация о зарегистрировавшихся обрабатывается и на её основании распределяются поступившие заявки. Средства индивидуальной защиты, удостоверение волонтёра и поступившие от пожилых людей заявки выдаются волонтёрам там же ежедневно.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров отметил: «В сегодняшней непростой ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддер-жать тех, кто в этом особенно нуждается — пожилых людей. Мы проводим он-лайн-марафон „Корзина доброты“ в пользу пожилых людей в период самоизо-ляции, постарались ограничить контакты пожилых людей в период пандемии в наших магазинах, введя специальные часы для них. Уверен, что наш совмест-ный с „Общероссийским народным фронтом“ проект позволит помочь нашим бабушкам и дедушкам преодолеть этот тяжёлый период».

Кроме того, «Пятёрочка» на период действия карантинных мер и самоизоляции предоставит скидку социальным работникам и волонтёрам при предъявлении соответствующего документа — удостоверения или бейджа. Скидка будет пре-доставляться во всех магазинах «Пятёрочка» в первой половине дня (до 13:00) по понедельникам в размере 10%, в остальные дни — 5%. В части регионов по-вышенная скидка 10% будет действовать и в другие дни недели.