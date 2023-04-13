Общество 13 апреля 2023, 14:51 «Пятерочка» поможет вернуть потерявшихся людей домой с помощью NFC-браслета ТС «Пятерочка»

Читать 360tv в

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей» при поддержке благотворительного фонда «Хорошие истории» запускает в Самаре пилотный проект «Браслет Амулет». Он направлен на помощь в возврате близких людей домой, если они потерялись, с помощью браслета безопасности с технологией NFC.

«Браслет Амулет» представляет собой яркое силиконовое изделие с NFC-технологией, которое хранит информацию о владельце: фамилию, имя, отчество, телефоны его близких родственников, а также при необходимости особенности здоровья. Это дает возможность оперативно идентифицировать носителя браслета. Яркая расцветка делает его заметным на руке человека. Также он оснащен долговечным влагозащищенным модулем, который не требует подзарядки. Если человек потеряется, любому прохожему, поисковику или врачу будет достаточно считать QR-код на браслете любым телефоном с NFC-модулем, чтобы получить необходимую информацию о потерявшемся и связаться с его родственниками.

Реклама

В первую очередь проект нацелен на пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта и внезапной потери памяти, а также детей, которые не могут назвать себя, контактные данные родителей или адрес. Некоторые пенсионеры называют в качестве контактов случайные имена и телефоны, что затрудняет его идентификацию. Браслет безопасности особенно актуален при посещении массовых мероприятий, крупных торговых центров или в поездках в незнакомые места.

В рамках проекта пять тысяч человек получат браслеты безвозмездно. На первом этапе их передадут жителям Самары, находящимся в зоне риска, — например, которые уже терялись и были найдены благодаря проекту «Островок безопасности». Жителей города проинформируют о проекте через различные ведомства, государственные учреждения и социальные сети о возможности получения браслета безопасности. Всю информацию также можно будет узнать у промоутеров в магазинах торговой сети. Желающие получить такой браслет могут оставить заявку, позвонив по телефону 8 800 700-29-45 (звонок бесплатный), и получить его в одном из 10 магазинов «Пятерочка», участвующих в проекте.

По данным МВД, ежегодно в России пропадают более 208 тысяч человек не только в лесной среде, но и в современных городах, и не всегда удается найти абсолютно всех. «Браслет Амулет» — это проект, направленный на распространение браслетов среди пенсионеров, детей и дезориентированных людей и их идентификацию, а также сфокусирован на профилактике пропаж и повышении уровня осведомленности об использовании браслетов.

Результаты работы с браслетами «Пятерочка» и Центр поиска пропавших людей смогут оценить через два месяца, получив обратную связь от участников и их родственников, а также представителей МВД, медицинских учреждений и социальных работников. В случае успеха проект расширят на всю территорию присутствия торговой сети с привлечением новых территориальных партнеров.