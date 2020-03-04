«Пятерочка» подвела итоги акции мечты. Победители выиграли квартиру и машины

Торговая сеть «Пятерочка» вручила подарки, которые разыгрывала в рамках федеральной акции «Исполняем мечты!». Участие в ней приняли больше миллиона человек, а главными призами стали квартира, машины и смартфоны.

Счастливыми обладателями новых автомобилей KIA RIO стали жители Московской области Олег Чагров и Сергей Дира, а также москвич Денис Демин.

Также автомобили получили победители из Прокопьевска (Кемеровская область) и Новочебоксарска (Чувашия).

Покупатели «Пятерочки» не скрывали своей радости при получении ключей от новеньких машин и призывали всех верить в новогодние чудеса, ведь мечты действительно исполняются.

А суперприз — квартира в Москве — досталась жительнице Татарстана Ирине Жигаловой.

Кроме того, в рамках акции гости сети выигрывали смартфоны, пять тысяч баллов на «Выручай-карту» и сертификаты на покупки в интернет-магазине Ozon. Всего победителей оказалось больше 3,5 тысячи человек.

«Каждый год, в преддверии Нового года, торговая сеть „Пятерочка“ стремится создать атмосферу и настроение праздника и чудес. И мы хотим дарить нашим гостям также веру в исполнение их желаний, проводя акцию „Исполняем мечты!“. Мы даем каждому шанс выиграть квартиру, машину или другие ценные призы и стать, надеюсь, чуть счастливее в новом году», — отметила Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Акция «Исполняем мечты!» проходила во всех магазинах «Пятерочка» с 26 ноября 2019-го по 13 января 2020 года. Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте 2020.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятерочка».