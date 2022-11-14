Общество 14 ноября 2022, 15:26 «Пятерочка» подвела итоги акции «Завры» ТС «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» на днях завершила акцию под названием «Завры». По официальным данным она получила большое количество упоминаний и пользовательских комментариев.

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Кроме того, эта акция стала лидером по количеству выданных игрушек и числу сыгранных игр на пользователя. Мероприятие, которое торговая сеть проводит уже не первый год, пользуется особой популярностью у детей и взрослых. Однако именно «Заврам» удалось получить невероятный отклик в сердцах покупателей.

ТС «Пятерочка»

В общей сложности участники акции от «Пятерочки» получили количество игрушек, сопоставимое с численностью населения России. В среднем каждый шестой гость уходил из магазина с миниатюрным динозавром.

«Более шести миллионов человек при этом стали активными участниками акции. Они сделали пять и более покупок и получили моментальный приз. А порядка 81% гостей с картами лояльности получили хотя бы одну игрушку за все время акции», — сообщили в компании.

Согласно предварительным данным, каждый из таких клиентов совершил два дополнительных визита в один из супермаркетов торговой сети. Поход за покупками был связан с желанием собрать целую коллекцию из призов.

ТС «Пятерочка» ТС «Пятерочка»

Не менее популярными среди россиян стали также и мягкие плюшевые игрушки. В некоторых магазинах они, а также альбомы с настольной игрой, закончились в первую неделю акции.

Сегодня игрушки «Завры» стали лидерами по количеству упоминаний в сети. Их популярность в интернете не утихала на протяжении всей акции.

«С момента запуска акции их количество достигло почти 19 000 шт., что в несколько раз больше, чем по другим популярным игрушкам за аналогичный отрезок времени — „Приколышам“ (в 10 раз), „Бравлам“ (в 5 раз) и „Скрепышам“ (в 3,8 раза)», — добавили в компании.