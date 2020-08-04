Торговая сеть «Пятерочка» поддержала участников московского полумарафона — ежегодного забега. Он состоялся 2 августа. В качестве партнера мероприятия сеть предоставила всем спортсменам фрукты. Вместе с тем от «Пятерочки» традиционно выступила собственная команда.

Бегуны, представившие торговую сеть, были в костюмах в виде фруктов. На дистанцию вышли пять сотрудников компании. Такая идея призвана обратить внимание на сервис экспресс-доставки. Он позволяет москвичам ежедневно заказывать свежие и вкусные продукты из «Пятерочки» и получать их домой максимально быстро.

Сеть поддержала всех участников четырьмя тоннами мандаринов и тремя тоннами бананов. Она уже третий год помогает проводить основные беговые события Москвы. Об этом рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Нам близки ценности здорового образа жизни, поэтому мы с удовольствием присоединились к московскому полумарафону 2020. Своим непосредственным участием в забеге мы доказываем, что наш сервис экспресс-доставки позволяет в кратчайшие сроки привезти не только свежие фрукты и овощи, но и другие продукты из нашего ассортимента каждому жителю столицы. И мы доставляем их быстро Михаил Ярцев.

Яркие образы бегущих вместе со всеми фруктов — банана, лимона, апельсина, яблока и груши — поднимали настроение всем участникам. На собственном примере они демонстрировали, что сервис «Пятерочка. Доставка» такой же быстрый и удобный. А участник в костюме груши пробежал полумарафон полностью.