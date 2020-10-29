«Пятерочка» поддержала продуктами врачей, которые борются с COVID-19

Московские, петербургские и рязанские врачи, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, получили угощение: чай, кофе, колбасу, молочные изделия и сладости. Продуктами медиков поддержали торговая сеть «Пятерочка» и фонд продовольствия «Русь».

В связи со второй вспышкой коронавируса медики в российских больницах сейчас трудятся не покладая рук. Иногда у них даже нет времени, чтобы отойти и поесть. Работа кипит по ненормированному графику. «Пятерочка» решила хоть как-то облегчить врачам трудовые будни и организовала доставку продуктов в больницы.

«Медицинские работники продолжают борьбу с коронавирусом, и сейчас, в момент роста заболеваемости, им особенно нужна поддержка. Мы позаботились о том, чтобы они могли перекусить и немного пополнить свои силы в течение рабочего дня. Волонтеры фонда „Русь“ уже доставили продукты, и мы вместе намерены продолжать оказывать продуктовую помощь и в других регионах страны, где особенно сложная эпидемическая ситуация», — прокомментировала акцию директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.

Угощение общим весом 5,5 тонны получили более 6,6 тысячи медицинских работников, которые лечат больных COVID-19. Прежде чем отвезти подготовленную «Пятерочкой» посылку в ту или иную больницу, волонтеры согласовали с медиками время, чтобы не отрывать их от важной работы.

Угощение получили сотрудники семи больниц Санкт-Петербурга (Клинической инфекционной больницы имени Боткина, Городской больницы Святого Великомученика Георгия, Городской Александровской больницы, Городской Покровской больницы, Городских больниц №№15 и 38 имени Семашко, Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова). Волонтеры доставили продукты в Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой в Москве и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Рязани.

Это не первый раз, когда «Пятерочка» помогает людям в сложное время. Ранее торговая сеть организовала бесплатную доставку продуктов на дом пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья во всех регионах действия сервиса «Пятерочка Доставка». Эта система работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже.

Бесплатной доставкой могут воспользоваться не только пожилые и инвалиды: курьеры привезут продукты домой многодетным семьям и другим людям, которым нужна помощь. Заказ можно оформить на любую сумму с 9:00 до 21:00. Сотрудники службы доставки соберут его непосредственно в магазине «Пятерочка». Все цены на продукты такие же, как и в магазинах торговой сети.

Курьер привезет еду прямо к двери, но попросит документы, подтверждающие принадлежность клиента к категории людей, имеющих право пользоваться льготными условиями по доставке. Обхитрить в этом случае никого не получится. Если курьер выявит злоупотребление или недобросовестное использование промокода для бесплатной доставки продуктов до дома, оформившему заказ откажут в услуге.