«Пятерочка» поддержала «Абсолют Московский марафон 2019»

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» вновь стала партнером крупнейшего соревнования по бегу, которое ежегодно проходит в столице — «Абсолют Московский марафон 2019». В рамках фестиваля сеть подготовила для участников специальную тематическую зону с развлекательной программой, а также полезные подарки для участников.

Тематическая зона порадовала своих гостей симулятором виртуальной реальности. С его помощью каждый желающий, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, мог принять участие в импровизированном забеге. Также можно было восполнить запас энергии в витаминном баре, насладившись горячим чаем и напитками из ягод. Кроме того, каждый участник забега получил от «Пятерочки» эксклюзивные карты программы лояльности «Выручай-карты», с помощью которых они смогут до конца года получать в три раза больше баллов за покупки овощей и фруктов в любом магазине сети.

Забеги «Абсолют Московского марафона 2019» проходили на дистанциях в 10 километров и в 42,2 километра. Маршрут был составлен таким образом, что участники могли увидеть главные достопримечательности столицы, среди которых Кремль, Храм Христа Спасителя и Большой театр.