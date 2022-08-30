«Пятерочка» отправила более тонны продуктов и канцтоваров нуждающимся семьям с детьми ко Дню знаний

Торговая сеть «Пятерочка» и Банк еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» поздравили малоимущие семьи с Днем знаний. Московским школьникам вручили праздничные продуктовые наборы и канцелярские принадлежности.

Продовольственную помощь получили семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Вологды, Краснодара, Новосибирска, Тулы, Ижевска и Ростова-на-Дону. Общий вес продовольственной помощи составил более девяти тонн.

В каждый набор вошли продукты длительного хранения, перекусы на школьные перемены и канцтовары. Порадовали детей и полезными сладостями в честь праздника.

Сотрудники торговой сети специально подобрали продукты длительного хранения, которые подходят для перекуса на школьных переменах. Порадовали детей и полезными сладостями.

В Москве «Пятерочка» выделила около одной тонны продуктов. Пятьсот праздничных наборов доставили волонтеры банка еды.

К новому учебному году мы собрали необходимые канцелярские принадлежности — ручки, тетради, альбомы, цветные карандаши, а также различные сладости и орехи для перекусов на переменах — конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад Екатерина Демешко руководитель проекта «Забота о сообществе».

«Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок к дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», — добавила Демешко.

Торговая сеть «Пятерочка» традиционно проводит благотворительные акции накануне праздников. В начале летних каникул волонтеры банка еды «Русь» поздравили многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручили праздничные продуктовые наборы вместе с другими подарками.