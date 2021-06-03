«Пятерочка» отправила более 14 тонн продовольствия нуждающимся семьям с детьми

Торговая сеть «Пятерочка» и фонд продовольствия «Русь» поздравили многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручили праздничные продуктовые наборы вместе с другими подарками. Общий вес продовольственной помощи составил более 14,3 тонны.

Так, в Москве и Московской области «Пятерочка» выделила более 8,5 тонны свежих фруктов — бананов и апельсинов, которые в честь праздника получили 742 семьи, где воспитывают 2230 детей.

Кроме того, сеть подготовила 1,5 тысячи праздничных наборов, куда вошли масло, крупы, чай, консервы, печенье, сладости, орехи и сухофрукты, общим весом более 5,8 тонны.

Волонтеры фонда «Русь» адресно доставили по 300 таких наборов подопечным семьям в Санкт-Петербурге, Казани, Петрозаводске, Вологде и Кемерове.

Об этом рассказала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.

Забота о сообществе — это не просто часть бренда „Пятерочка“. Это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается, — пожилым людям, ветеранам, малообеспеченным семьям. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, или героям нашего времени — медицинским работникам Екатерина Демешко.

«В День защиты детей мы хотим, чтобы заботу, теплоту и внимание почувствовали ребята, для которых это будет особенно ценно. Это вклад и забота о будущем поколении, от которого будет зависеть наше общее завтра», — добавила Демешко.

В Ростовской области тоже получили поддержку. Волонтеры отправили для 185 маленьких пациентов соки, яблоки и бананы общим весом более 180 килограммов.