«Пятерочка» открыла 18-тысячный магазин в России

В Тамбове открыли 18-тысячный магазин торговой сети «Пятерочка». Он расположился на площади свыше 750 квадратных метров, в ассортименте — порядка 7,1 тысячи наименований товаров.

Доля локальных поставщиков в обороте торговой сети в регионе составляет более 15%, а в некоторых категориях этот показатель достигает почти 70%, например, хлеб и хлебобулочные изделия — 69%, мясо охлажденное и птица — 24%, торты и пирожные — 21%. Среди представленных товаров местных производителей- «Огонек», «Слово мясника», «Станичные байки», «Бон-Дари», «Жупиков» и другие.

В магазине представлен широкий ассортимент свежей продукции, овощей и фруктов, многие из которых закупаются напрямую у местных производителей, что позволяет удерживать доступные цены. При этом торговая наценка на ряд ключевых социально значимых товаров (молочную продукцию, хлеб, сахар, капусту, картофель, свеклу, морковь и лук) ограничена и не превышает 5%.

«Продуктовый ритейл сегодня — это одна из важнейших отраслей. Мы обеспечиваем население продуктами питания и товарами первой необходимости. Поэтому наряду с сохранением доступности продуктов на полках мы продолжаем открывать „Пятерочки“, чтобы у большего количества россиян появилась возможность купить необходимые свежие и качественные продукты. Мы оперативно адаптируем бизнес к меняющимся рыночным условиям. Так, мы пересмотрели наше ценностное предложение с акцентом на тех покупателей, для которых главным ориентиром при покупках является цена. Со своей стороны, мы сейчас делаем всевозможное, чтобы сдержать свои обещания, и цены на полке оставались доступными и выгодными для наших гостей», — сказал генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

В юбилейном магазине в Тамбове категория «фреш» занимает почти половину торгового зала, сообщили в пресс-службе компании. Также в торговом зале размещена собственная пекарня, которая несколько раз в день выпекает до 49 наименований свежих хлебобулочных изделий.

Для удобства посетителей новый магазин дополнительно оснащен тремя кассами самообслуживания.

Кроме того, новая «Пятерочка» — это еще и новые рабочие места для жителей города.

«Мы осознаем свою большую социальную ответственность и предлагаем работу тем, кто переживает сейчас непростые времена. Как и в первые месяцы пандемии COVID-19, мы готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Х5 Group проработала и внедряет инструкции по упрощенному приему на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах „Пятерочка“, расположенных в городах временного проживания», — отметил Владислав Курбатов.

В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятерочка» активно реализует и различные экологические инициативы. В магазинах в новой концепции используются покупательские корзины и плафоны осветительных приборов, изготовленные из переработанного пластика, а в качестве альтернативы пластиковым пакетам в продаже представлены многоразовые сумки для продуктов и нейлоновые мешки для фруктов и овощей.