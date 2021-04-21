«Пятерочка» осталась самым любимым брендом у россиян во время пандемии

Торговая сеть «Пятерочка» осталась лидером рейтинга самых любимых брендов покупателей во время пандемии. Об этом говорят результаты исследования BCG и «Ромира» «С оптимизмом в будущее». В тройку лидеров также вошли Оzon и Youtube.

В рамках исследования анализируют отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации. Специалисты изучают изменения поведения пользователей услугами на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта.

В опросах участвовали полторы тысячи респондентов из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Опрашиваемые отвечали на вопросы по нескольким темам: отношение к пандемии, знания о вирусе, потребительские настроения, расходы в различных категориях.

Торговая сеть «Пятерочка» еще в самом начале пандемии выбрала своим ключевым принципом заботу о безопасности и здоровье покупателей и сотрудников.

Сеть обеспечила сотрудников магазинов средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием. В магазинах есть бесконтактные градусники, контейнеры для использованных масок и перчаток. Также все магазины оснастили рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях, бесплатными масками для гостей и антисептиками.

Комфортную среду «Пятерочке» помогает создавать целый комплекс мероприятий: обеспечение безопасности в магазине, шаговая доступность магазинов, возможность экспресс-доставки и низкие цены. Все это привлекает гостей и укрепляет доверие потребителей.

«Заслужить доверие гостей — приоритет номер один для нас. Мы видим, как важно соблюдать меры предосторожности, внимательнее относиться к себе и окружающим. Чтобы походы в магазин не вызывали чувство беспокойства за собственную безопасность, мы реализовали целый комплекс инициатив, которые позволили нам минимизировать риски заражения и повысили комфорт наших гостей», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

Он уточнил, что бренд активно развивает сервис экспресс-доставки продуктов и систему «Экспресс-скан». Она позволяет гостям самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы.

«Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом. Мы будем стараться и далее укреплять это доверие», — подчеркнул Сергей Гончаров.