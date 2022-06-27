«Пятерочка» организовала яркий отдых для гостей фестиваля ко Дню Молодежи

В Москве, на территории парка искусств «Музеон», прошел масштабный фестиваль. Среди его самых активных участников была и торговая сеть «Пятерочка» — она стала официальным партнером мероприятия и организовала множество интересных активностей для посетителей.

«Пятерочка» организовала яркий отдых для гостей фестиваля, посвященному Дню Молодежи

«Пятерочка» не в первый раз выступает партнером мероприятий и активно поддерживает молодежные фестивали не только в столице, но и в других регионах России. В парке «Музеон» провели большую работу: там силами торговой сети открыли лаунж-зону, на которой разместили удобные мягкие пуфы. На них посетители могли отдохнуть и зарядить свои мобильные устройства — там организовали специальную зарядную станцию.

Кроме того, на фоне жаркой погоды людям предлагали напитки из фрэш-бара «Пятерочки». Они пользовались особенной популярностью: за время проведения мероприятия было выпито больше тысячи литров напитков. Были там и лимонады, и разнообразные соки, и просто вода. Напитки раздавались бесплатно, для этого просили просто скачать приложение «Пятерочка.Доставка».

«Мы рады быть частью этого праздника и позволить гостям насладиться отдыхом в полной мере, поскольку одной из ценностей нашей сети является забота о людях, их здоровье и качественном питании. Для нас также важно ежедневно предлагать гостям наших магазинов и пользователям экспресс-доставки свежую продукцию для поддержания крепкого здоровья и тонуса по выгодным ценам, чтобы покупатели всех возрастов могли правильно питаться и следить за своим рационом», — комментирует начальник отдела маркетинга макрорегиона Москва и Московская область, Рознова Ольга.

Фестиваль, который посвятили Дню молодежи, — яркое и масштабное событие. Гости праздника смогли не только отдохнуть и пообщаться, но и принять участие в различных мастер-классах, прослушать лекции, например, о профессиях будущего, о психологии, здоровом образе жизни. Кроме того, самые активные посетители могли поучаствовать в спортивных, танцевальных и музыкальных активностях.