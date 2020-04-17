«Пятерочка» оказывает помощь лабораториям

Торговая сеть «Пятерочка» поддерживает работников столичных лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус.

Ежедневно сотрудники лабораторий в Москве проводят более 30 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Чтобы поддержать их во время повышенной нагрузки и плотного графика, «Пятерочка» доставляет продуктовые наборы для перекусов медицинским работникам.

Источник фото: пресс-служба «Пятерочки»

Уже более 400 врачей, лабораторных техников и медицинских технологов девяти столичных лабораторий получили посылку с чаем, кофе и кондитерскими изделиями. Такие наборы для поддержки торговая сеть будет направлять каждую неделю до конца мая. Доставку в учреждения осуществляют курьеры сервиса «Доставка. Пятерочка».

Первые наборы уже получили специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1 ДЗМ», ГБУЗ «Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ», ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» и других лабораторий.