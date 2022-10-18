«Пятерочка» и «Тетрадка дружбы» запустили конкурс | 360°

Общество 18 октября 2022, 15:37 «Пятерочка» и «Тетрадка дружбы» запустили конкурс Торговая сеть «Пятерочка»

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«Пятерочка» и Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» запустили совместный конкурс. Он направлен на популяризацию осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты среди школьников.

В конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от шести до 18 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краев, Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

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Пропуском к участию является необычная тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети «Пятерочка» в указанных регионах, спросив об этом сотрудника магазина на кассе. Количество тетрадок ограничено.

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В «Тетрадках» ребятам предлагается делиться своими идеями по сохранению нашей планеты: рассказывать о пользе правильного питания, предлагать идеи семейного полезного отдыха, записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания, узнавать, как заботиться о домашних животных, попавших в беду, и создавать доступную среду для общения представителей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

Заполнить «Тетрадку Дружбы» предлагается в рамках восьми творческих номинаций, посвященных Целям устойчивого развития: «Мир без голода», «Здоровые люди», «Достойная работа», «Мы все равны», «Разумное потребление», «Доступное образование», «Забота о природе», «Доброе соседство».

Заполненную тетрадку необходимо будет также принести обратно в магазин и положить в специальный бокс. Кроме того, их можно также загружать онлайн с помощью специального мобильного приложения.

Проект призван помочь детям раскрыть их особенные таланты и творческий потенциал, а взрослым — найти общие интересы с ребенком и совместно провести время.

Оценивать конкурсные работы будет экспертное жюри из числа педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят «Тетрадку» на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторы самых креативных «Тетрадок» с бОльшим количеством баллов получат приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путевку в детский лагерь Новый город «Дружный». Прием конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года.

Более подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте в разделе «Тетрадка Дружбы» или в мобильном приложении «Тетрадка Дружбы».