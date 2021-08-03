«Пятерочка» и Henkel запустили акцию помощи детям, проходящим лечение

Маленькие подопечные благотворительного фонда «Линия жизни» смогут получить необходимое им лечение благодаря акции «Подарите чудо жизни», в рамках которой фонд получит пять миллионов рублей. Организаторами проекта стала торговая сеть «Пятерочка» и компания Henkel — производитель чистящих и моющих средств.

Акция будет проходить весь август. В течение месяца при единовременной покупке двух и более товаров Henkel в магазинах «Пятерочка» часть денег будет переведена на счет фонда «Линия Жизни».

В рамках проекта планируется оказать помощь в лазерной терапии и восстановительном лечении 28 детям из Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского и Пермского краев, Башкирии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Москвы и Подмосковья.

«Делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. <…> Вместе мы сможем сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

По словам руководителя отдела торгового маркетинга компании Henkel Анжелики Бабкиной, сегодня очень важно быть вовлеченным в жизнь тех, кому нужна поддержка, поэтому в компании рады, что сотрудники, партнеры и потребители неравнодушны к существующим социальным проблемам.

«Наша совместная инициатива „Подарите чудо жизни“ поможет детям получить необходимое лечение и шанс на скорейшее выздоровление», — заключила она.