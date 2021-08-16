Бег вместе с благотворительностью. «Пятерочка» и бренд Aqua Minerale помогут подготовиться к марафону

Каждый год марафоны пользуются популярностью у жителей разных возрастов, и торговая сеть «Пятерочка» вместе с брендом Aqua Minerale Active решили помочь всем желающим подготовиться к забегам. Они запустили акцию «К марафону готов!». Участники смогут пройти бесплатный курс и даже превратить километры в пожертвования для нуждающихся.

Все дистанции, которые пробегут участники тренировок, конвертируются в пожертвования для Фонда продовольствия «Русь». Один километр будет равен 50 рублям.

Расстояния измерят с помощью заранее установленного трекера. Ожидается, что на благотворительные цели перечислят не менее 500 тысяч рублей.

Как все проходит?

Курс тренировок длительностью 1,5 месяца проводят в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке экспертов Adidas Runners. Он рассчитан в первую очередь на новичков, которые планируют принять участие в Московском марафоне 26 сентября или просто хотят научиться заниматься бегом правильно.

Тренировки организуют по выходным. Каждая длится полтора часа: 45 минут — функциональная подготовка и еще 45 минут — бег по маршруту.

Как рассказала мастер спорта Мария Осокина, техника бега важна не только в марафоне, но и в любой беговой дисциплине.

Техничный бег на соревнованиях позволит сохранить энергию и ресурсы организма, достичь наилучшего личного результата. Занятия активно задействуют весь организм, поэтому при тренировках крайне важно обращать внимание на общую физическую подготовку и пить достаточное количество воды Мария Осокина.

По ее словам, важно постоянно поддерживать себя в форме, улучшать свои результаты и любить то, что делаешь.

«Тогда и мотивировать себя становится гораздо проще. Бег должен приносить удовольствие на протяжении всей дистанции и радость при пересечении финишной черты», — отметила Осокина.

А директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова подчеркнула, что, регулярно посещая тренировки, можно научиться правильно заниматься бегом, привести себя в форму и расширить круг общения.

«Забота о сообществе и содействие здоровому образу жизни — часть стратегии устойчивого развития Х5 и „Пятерочки“ в частности. Нашей совместной акцией с брендом Aqua Minerale Active мы подарим всем участникам проекта заряд мотивации и хорошего настроения», — сказала она.

«Пятерочка» и Aqua Minerale Active традиционно поддерживают Московский марафон — самый масштабный в России забег, в котором принимают участие и профессиональные спортсмены, и любители.

Наш проект поможет не только подготовиться к главному спортивному событию этой осени, но и сделать доброе дело — помочь нуждающимся Оксана Трофимова.

Во время Московского марафона два маршрута протяженностью 10 и 42,2 километра пройдут по центральным улицам и набережным столицы с видом на легендарные достопримечательности.

Восстановить водный баланс и восполнить полезные элементы на дистанции и после финиша поможет Aqua Minerale Active с калием, магнием и витаминами группы B. Это подчеркнул менеджер по спортивному маркетингу PepsiCo Александр Постников.

Рост популярности бега продолжается уже несколько лет. Этому способствует несколько факторов: доступность, низкие затраты на экипировку и, конечно, качественное развитие организаторов соревнований по всей России Александр Постников.

Он добавил, что один из лидеров бегового движения — Московский марафон, собирающий на главный старт десятки тысяч бегунов со всей страны — от начинающих спортсменов до участников чемпионатов мира.

Можно выиграть приз

В рамках акции при покупке Aqua Minerale или Aqua Minerale Active в магазинах «Пятерочка» до 3 сентября включительно можно выиграть полезные призы: 20 тысяч баллов на «Выручай-карту» для покупки ЗОЖ-питания и сертификаты в магазин «Спортмастер» номиналом 10 тысяч рублей.

Более подробную информацию об условиях акции и расписание тренировок разместили на сайте 5ka-active.ru.