Общество 11 августа 2023, 12:08 «Пятерочка Доставка»: для приготовления заготовок на зиму россияне потратят 8,8 тысяч рублей

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Для приготовления домашних солений и варенья на зиму в этом году россиянам придется потратить почти девять тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование сервиса «Пятерочка доставка».

Отмечается, что на покупку чеснока, перца, горчицы и 10 килограммов огурцов для засолки уйдет около 820 рублей. Полезные заготовки и закваски разных видов из томатов и капусты обойдутся примерно в пять тысяч рублей.

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Отмечается, что для приготовления 10 килограммов абрикосового варенья россиянам придется потратить чуть более четырех тысяч рублей, сообщили «Дни.ру».