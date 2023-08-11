11 августа 2023, 12:08
«Пятерочка Доставка»: для приготовления заготовок на зиму россияне потратят 8,8 тысяч рублей
Для приготовления домашних солений и варенья на зиму в этом году россиянам придется потратить почти девять тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование сервиса «Пятерочка доставка».
Отмечается, что на покупку чеснока, перца, горчицы и 10 килограммов огурцов для засолки уйдет около 820 рублей. Полезные заготовки и закваски разных видов из томатов и капусты обойдутся примерно в пять тысяч рублей.
Реклама
Отмечается, что для приготовления 10 килограммов абрикосового варенья россиянам придется потратить чуть более четырех тысяч рублей, сообщили «Дни.ру».
Продукты
Реклама
Реклама