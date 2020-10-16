«Пятерочка» бесплатно доставит продукты пенсионерам и людям с ограниченными возможностями

Сеть магазинов «Пятерочка» снова будет бесплатно доставлять продукты на дом пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья во всех регионах действия сервиса «Пятерочка Доставка». Услуга позволит людям, находящимся в группе риска, удобно и безопасно совершать покупки и не выходить лишний раз из дома.

Бесплатная доставка доступна для людей пенсионного возраста и с инвалидностью в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. В Подмосковье услугой могут воспользоваться жители городских округов Мытищи, Королев, Щелково, Балашиха, Железнодорожный, Люберцы, Видное, Домодедово, Подольск, Климовск, Одинцово, Истра, Дмитров, Сергиев Посад, Долгопрудный, Химки, Красногорск, Наро-Фоминск.

В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже бесплатная доставка осуществляется и для многодетных семей и прочих категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке.

Бесплатная доставка становится доступной после того, как покупатель вводит промокод ZABOTA в приложении «Пятерочка Доставка». Заказ может быть сделан на любую сумму. Принимаются заказы с 9 утра до 9 вечера, их собирают сотрудники службы доставки непосредственно в магазинах «Пятерочка».

Все цены на продукты соответствуют ценам в магазинах сети. Акции, которые проводятся в «Пятерочке», сохраняются и в приложении. Также дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».

Сотрудники сервиса собирают в корзину покупателя самые свежие фрукты и овощи и товары с максимальным сроком годности. Курьер доставит заказ прямо до двери в течение часа и осуществит проверку документов, подтверждающих принадлежность клиента к категории людей, имеющих право пользоваться льготными условиями по доставке. Покупатель может показать пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справку, выдаваемую территориальным органом Пенсионного фонда России, или справку, подтверждающую факт установления инвалидности, удостоверение или справку о многодетности и прочее.

Если будет выявлено злоупотребление или недобросовестное использование промокода для бесплатной доставки продуктов до дома, клиенту откажут в предоставлении льготной услуги.

«Мы понимаем, как важно помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья в нынешней ситуации. Наш сервис экспресс-доставки работает теперь не только в столице и области, но и в других крупных городах: Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре. В магазинах, где мы собираем заказы, для профилактики распространения коронавирусной инфекции строго соблюдаются требования к дезинфекции помещений, а также все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками», — рассказал директор сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятерочка» Илья Салтанов.

Он отметил, что у курьеров службы доставки при себе имеются дезинфицирующие салфетки. Все сотрудники проходят регулярные замеры температуры для контроля их самочувствия. Доставку курьеры осуществляют в средствах индивидуальной защиты.