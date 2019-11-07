Пятеро уфимцев до смерти забили инвалида. Но задержали его друга
«Он пошел с друзьями в баню. Они там посидели, потом он возвращался обратно. Один друг уехал раньше, к другому они пошли домой. В 02:00 мама друга сказала, что он отправился домой. Он его проводил до лифта, и все», — сообщила Елена.
По ее словам, друг все время был дома, никуда не выходил. Его соседка этот факт подтвердила. Домой дядя пришел в 03:00 и был весь синий.
«Он сказал, что подрался. «Они попросили у меня деньги, а я сказал, что у меня их нет. Они начали пинать меня ногами». Их, говорит, было пять человек», — вспомнила рассказ дяди Юнкина.
Племянница заявила, что мужчина отказался вызывать скорую. В итоге, когда скорая приехала и хотела забрать его в больницу, он опять не согласился. В конце концов 5 ноября дядю Елены положили в больницу и прооперировали.
У него был разрыв селезенки, разрыв тонкой кишки. Врачи удалили ему селезенку, ушили ему кишку, ввели в кому. Через день планировали делать еще одну операцию, но в ночь с 5-го на 6-е он скончался в реанимацииЕлена Юнкина.
Виновников случившегося не нашли, но задержали друга, который последним видел своего приятеля целым и невредимым. Мужчина уже сутки сидит в Следственном комитете. Обвинения ему пока не предъявлены. Сестра умершего жителя Уфы, Елена, тоже не верит в виновность друга.
«Такие побои один человек не мог нанести. Тем более, как они (следствие — прим. ред.) говорят, на кухонной перебранке», — заметила она.
Женщина рассказала «360», что ее брат был инвалидом. По ее словам, во время службы в армии он получил травму. Из-за этого одна из рук совершенно перестала работать.
Дочь скончавшегося, Карина, узнала о случившемся, когда ее папа уже находился в реанимации. Она объяснила, что отец с мамой поссорился и ушел жить к бабушке. Родственники рассказали супруге и дочери об избиении, когда мужчину положили в больницу. Карина тоже не верит, что в смерти ее отца виноват его друг.
«Они с детства вместе, чуть ли не за одной партой сидели. Этого быть просто не может», — заявила Карина.
По ее словам, сейчас родственники пытаются найти фото или видео, которые бы доказали не виновность друга отца. Следователь ей говорил, что ни ее папа в ту ночь не попал в объектив ни одной уличной камеры.
Мы с сестрами прошлись по округе, хотя бы на одной он должен был засветитьсяКарина.
Родственники в ближайшее время должны посмотреть запись с камеры наблюдения, которая стоит на подъезде у друга погибшего. Они надеются, что их отец там есть. Тогда станет понятно, был ли с ним его друг или нет.