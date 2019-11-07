Пятеро уфимцев до смерти забили инвалида. Но задержали его друга

В Уфе разбираются в обстоятельствах смерти инвалида. Мужчину избили пятеро молодых людей на улице за то, что он отказался дать им денег. Его племянница, Елена Юнкина, рассказала «360», что главным подозреваемым по делу проходит ближайший друг ее дяди. Однако семья в эту версию не верит.

«Он пошел с друзьями в баню. Они там посидели, потом он возвращался обратно. Один друг уехал раньше, к другому они пошли домой. В 02:00 мама друга сказала, что он отправился домой. Он его проводил до лифта, и все», — сообщила Елена.

По ее словам, друг все время был дома, никуда не выходил. Его соседка этот факт подтвердила. Домой дядя пришел в 03:00 и был весь синий.

«Он сказал, что подрался. «Они попросили у меня деньги, а я сказал, что у меня их нет. Они начали пинать меня ногами». Их, говорит, было пять человек», — вспомнила рассказ дяди Юнкина.

Племянница заявила, что мужчина отказался вызывать скорую. В итоге, когда скорая приехала и хотела забрать его в больницу, он опять не согласился. В конце концов 5 ноября дядю Елены положили в больницу и прооперировали.

У него был разрыв селезенки, разрыв тонкой кишки. Врачи удалили ему селезенку, ушили ему кишку, ввели в кому. Через день планировали делать еще одну операцию, но в ночь с 5-го на 6-е он скончался в реанимации Елена Юнкина.

Виновников случившегося не нашли, но задержали друга, который последним видел своего приятеля целым и невредимым. Мужчина уже сутки сидит в Следственном комитете. Обвинения ему пока не предъявлены. Сестра умершего жителя Уфы, Елена, тоже не верит в виновность друга.

«Такие побои один человек не мог нанести. Тем более, как они (следствие — прим. ред.) говорят, на кухонной перебранке», — заметила она.

Женщина рассказала «360», что ее брат был инвалидом. По ее словам, во время службы в армии он получил травму. Из-за этого одна из рук совершенно перестала работать.

Дочь скончавшегося, Карина, узнала о случившемся, когда ее папа уже находился в реанимации. Она объяснила, что отец с мамой поссорился и ушел жить к бабушке. Родственники рассказали супруге и дочери об избиении, когда мужчину положили в больницу. Карина тоже не верит, что в смерти ее отца виноват его друг.

«Они с детства вместе, чуть ли не за одной партой сидели. Этого быть просто не может», — заявила Карина.

По ее словам, сейчас родственники пытаются найти фото или видео, которые бы доказали не виновность друга отца. Следователь ей говорил, что ни ее папа в ту ночь не попал в объектив ни одной уличной камеры.

Мы с сестрами прошлись по округе, хотя бы на одной он должен был засветиться Карина.

Родственники в ближайшее время должны посмотреть запись с камеры наблюдения, которая стоит на подъезде у друга погибшего. Они надеются, что их отец там есть. Тогда станет понятно, был ли с ним его друг или нет.