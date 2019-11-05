Сегодня, 5 ноября, празднуют День военного разведчика. К нему ВЦИОМ приурочил опрос об отношении жителей страны к представителям этой профессии.

«Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками», — поделилась организация на своем сайте.

Кроме того оказалось, что представители разведки пользуются большим уважением у россиян. По пятибалльной шкале уровень уважения к ним составил 4,35 балла. Уровень их зарплаты участники опроса оценили в 4,1 балла, а влиятельность профессии — в 4,02 балла.

Респонденты назвали также самые популярные фильмы о разведке. Первое место с колоссальным отрывом заняла картина «Семнадцать мгновений весны» (43%), второе — «Щит и меч», за который проголосовали 5% опрошенных. Также они упоминали тетралогию о Михаиле Тульеве.