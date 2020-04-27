Пятая часть опрошенных россиян боится заразиться COVID-19

Пятая часть (21%) опрошенных ВЦИОМ сообщил, что считает возможность заразиться коронавирусной инфекцией высокой. 40% участников опроса сочли риск заражения низким. Об этом заявила половина респондентов, проживающих в городах миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом, по данным РБК, 16% опрошенных усомнилась, что сможет соблюдать режим самоизоляции. В основном, такое мнение высказали молодые мужчины. В целом опасения россиян можно считать умеренными. Ожидают от болезни тяжелых последствий 48% участников пороса, и 36% уверены, что осложнения будут легкими. В возрастной группе 25-34 года больше остальных опасаются инфекции. Об этом заявил 51% респондентов.

О своей готовности соблюдать самоизоляцию сообщил 81% участников опроса.

Исследование было проведено 14 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

Во время распространения коронавирусной инфекции самым большим страхом опрошенных россиян стало ожидание экономического кризиса. Об этом говорили 70% участников опроса. Сокращения зарплат опасаются 60,6% респондентов, безработицы — 58,5%.