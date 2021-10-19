Пять женщин спасли из сексуального рабства под Москвой

Приезжая из Узбекистана помогла подмосковным полицейским выйти на подпольный секс-притон. Нескольким девушкам из него удалось сбежать, еще пятерых нашли правоохранители.

В общественную организацию «Альтернатива» 14 октября обратились партнеры из Узбекистана, рассказал «360» ее глава Олег Мельников. По имеющимся данным, в Солнечногорском районе неизвестные удерживали их соотечественницу и заставляли заниматься проституцией.

На следующий день девушку забрали из места, где та скрывалась после побега из сексуального рабства. После разговора с пострадавшей представители «Альтернативы» вместе с полицейскими выехали по указанному адресу и проникли в дом, где удерживали приезжую.

«Помимо нескольких мужчин, там обнаружили около пяти девушек, которые, по версии сотрудников полиции, занимались проституцией», — пояснил Мельников.

Он подчеркнул, что все обстоятельства случившегося пока уточняются. По словам девушки из Узбекистана, кроме нее из секс-притона сбежали еще двое. Этих девушек, заверила она, принуждали торговать собой.

По факту произошедшего начали доследственную проверку.