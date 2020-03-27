Пять тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали анализ на коронавирус

«Очевидно, что коронавирус не победить без жестких мер», — уточнил Беглов.

По информации РИА ФАН, он призвал горожан уменьшить число контактов и передвижений.

«Обратите внимание на то, что в период с 28 марта до 5 апреля в городе будут работать только продовольственные магазины, аптеки, автозаправочные станции и магазины с товарами первой необходимости. Рестораны, ночные клубы и кальянные будут закрыты», — пояснил губернатор.

По его словам, церемонии бракосочетания придется перенести, а услуги МФЦ — получить лишь в онлайн-формате.

«Медицинские, реабилитационные, социальные, транспортные, гостиничные, ветеринарные, финансовые, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи продолжат осуществляться», — добавил Беглов.