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    03 ноября 2021, 15:17

    Пять тонн продуктов раздадут в Дагестане нуждающимся

    Акциия взаимопомощи #МыВместе пройдет в Дагестане

    Дарья Морозова

    Все нуждающимся в Дагестане раздадут пять тонн различных продуктов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева.

    Он рассказал, что во время пандемии людям необходима помощь. И важно не просто обсуждать эту тему, но и совершать конкретные действия.

    «Мы подготовили списки нуждающихся и в ближайшее время раздадим продуктовые наборы в каждый дом», — подчеркнул руководитель волонтерского штаба народного избранника Хамзаева Алибег Сираждинов,