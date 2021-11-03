Пять тонн продуктов раздадут в Дагестане нуждающимся

Все нуждающимся в Дагестане раздадут пять тонн различных продуктов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева.

Он рассказал, что во время пандемии людям необходима помощь. И важно не просто обсуждать эту тему, но и совершать конкретные действия.

«Мы подготовили списки нуждающихся и в ближайшее время раздадим продуктовые наборы в каждый дом», — подчеркнул руководитель волонтерского штаба народного избранника Хамзаева Алибег Сираждинов,