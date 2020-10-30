Пять терактов предотвратили в Центральной России с начала года

Он отметил качественную работу сотрудников органов безопасности и правоохранителей на территории округа.

«Предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — заявил Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

Секретарь Совета безопасности отметил, что по итогам последнего совещания в регионах провели работы по созданию паспортов мест массового пребывания людей, а также религиозных объектов, которые попали под антитеррористическую защиту.

По новому постановлению правительства России все места, где собираются люди, нужно оснастить камерами непрерывного наблюдения. Также Патрушев призвал губернаторов строго следить за выполнением требований антитеррористического законодательства.

Он подчеркнул, что в ходе проведенной проверки выявили более 16 тысяч нарушений. В результате к ответственности привлекли более шести тысяч чиновников.

Патрушев призвал руководителей регионов не только ликвидировать допущенные нарушения, но и усилить контроль за соблюдением требований антитеррористической защищенности объектов.